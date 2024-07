Una Carriera tra Serie B e Serie C



Un Nuovo Capitolo a Rosignano

L'ex portiere professionista Nocchi, classe 1987, ha fatto una scelta di cuore decidendo di tornare a giocare a Rosignano, la città dove è nato e cresciuto. "Avevo offerte importanti dalla D ma sono nato e cresciuto a poche centinaia di metri dallo stadio e ho scelto Rosignano", ha dichiarato Nocchi a Il Tirreno, sottolineando il suo legame profondo con la sua terra d'origine.Nocchi ha avuto una carriera notevole nel calcio professionistico, militando in squadre di prestigio come Modena, Latina e Vicenza. Con una reputazione di portiere affidabile e esperto, ha collezionato un totale di 206 presenze, segnando 256 gol e fornendo 56 assist. Di questi, 61 gol sono stati realizzati in Serie B e 103 in Serie C.Durante la presentazione ufficiale alla stampa, Nocchi ha espresso la sua soddisfazione per la carriera avuta e il suo entusiasmo per il nuovo capitolo che si apre. "Nei professionisti è stato tutto molto bello, sono felice per la carriera che ho avuto ma ora si apre un nuovo capitolo e sono molto carico", ha dichiarato.