Laha registrato il minor numero di tiri subiti all'interno della propria area di rigore in questa Serie A, con soli 191 tentativi avversari. Al contrario, ha concesso il maggior numero di tiri dalla distanza, con 190 situazioni avverse. Questo dualismo evidenzia una difesa capace di respingere gli attacchi ravvicinati, ma che potrebbe mostrare fragilità nel contrastare i tiri da fuori area. Tale equilibrio tra solidità e vulnerabilità riflette la complessità delle strategie difensive e l'importanza di una difesa completa in un campionato competitivo come la Serie A. Inoltre, sembra sottolineare l'inefficacia del centrocampo nel fare filtro davanti alla difesa.