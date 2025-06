Getty

Juventus, un club si muove per Rugani

38 minuti fa



Daniele Rugani, è impegnato al Mondiale per Club con la Juventus, tuttavia potrebbe essere nuovamente di passaggio a Torino. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport questa mattina, infatti, per il difensore si sarebbe già mosso il Sassuolo neopromosso in Serie A.



I neroverdi, riferisce il quotidiano, hanno parlato direttamente con la Juve. Resta ora da capire la volontà del centrale, che ha ricevuto anche altre richieste e verrà valutato comunque da Tudor nel corso di questo mondiale per club per capire quale sarà la migliore strada per il suo futuro.