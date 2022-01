In accordo con quanto dichiarato ieri da Massimiliano Allegri il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey lascerà il club. Come riporta Sun oggi il Burnley sarebbe in vantaggio per un prestito fino al termine della stagione. Anche il Crystal Palace ci ha provato nelle ultime settimane, ma il centrocampista gallese ha rifiutato fin qui ogni proposta. Vuole un club di prima fascia.