Luca Pellegrini ha diverse richieste in Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport, Fiorentina, Atalanta e Genoa sono le squadre che hanno mostrato interesse nel terzino della Juve e nelle ultime ore il Grifone starebbe spingendo in maniera insistente. La Juve, però, non ha intenzione di cedere l'ex Cagliari, specialmente in prestito. Ieri l'agente del calciatore Mino Raiola era alla Continassa per parlare del futuro del suo assistito ma anche di quello di Moise Kean, obiettivo della Juve per l'attacco anche in caso di arrivo di Edin Dzeko.