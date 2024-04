Federico Chiesa in formato Europeo. Decisivo quando conta, anche in un percorso in cui titolare lo è diventato nel percorso, dopo la partenza da primo cambio con Mancini. E come scrive Tuttosport il tema oggi è "appunto la “centralità” di Federico Chiesa e la sua capacità di rendersi indispensabile dentro a un progetto di cacio e di rilancio come quello che attende la Juventus. Così ecco che quella dell’Olimpico diventa un’altra, l’ennesima in stagione, notte in cui da Chiesa ci si aspetta la scintilla che rappresenti l’epifania di una rinascita, di una continuità di prestazioni che lo facciano diventare indispensabile al punto che chi sta in panchina non debba più neppure prendere in considerazione la possibilità di toglierti dal campo per far entrare Yildiz o chi per lui. Casomai si gioca insieme ma Chiesa deve dimostrare a se stesso, prima ancora che agli altri, di essere intoccabile".Ma domani sera contro la Lazio, Fede parte da una posizione di vantaggio perché la dinamica della gara ne dovrebbe esaltare le caratteristiche in virtù degli spazi che la Lazio sarà costretta a concedere. Poi questi son discorsi da divano e conta il campo, conta il modo in cui Chiesa affronterà questa ennesima sfida.