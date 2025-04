Juventus, un altro turno 'favorevole': vincere a Parma per mettere le mani sulla Champions League

AFP via Getty Images

Lotta Champions League: la situazione

Parte ufficialmente oggi la missioneche nel pomeriggio parte per raggiungere la città dove scenderà in campo domani sera alle 20:45. I bianconeri chiuderanno la 32esima giornata di Serie A e alla fine del turno la speranza è di poter aver migliorato ulteriormente la classifica. Speranza che si basa sulle partite in programma tra oggi e domani.Già nello scorso week end, la Juve ha sfruttato bene il calendario, facendo il proprio dovere contro il Lecce e guardando interessata i risultati degli altri campi con il pareggio in. La Juve si è guadagnata così il quarto posto superando il Bologna e allungando su tutte le inseguitrici.

Si può replicare tutto ciò? La risposta è si, perché se è vero che Tudor non guarda la classifica e gli impegni delle altre, a sei giornate dal temine, la corsa per i posti Champions è più accesa che mai e i bianconeri hanno un'altra occasione per mettere in discesa la volata finale. Quest'oggi in camposfida quindi molto complicata per la squadra di Vincenzo Italiano, reduce da un punto nelle ultime due partite (tra Napoli e Atalanta). I rossoblù sono a due punti dalla Juve e anche in vista dello scontro diretto di inizio maggio non devono perdere ulteriore terreno.In serata poi. Non si può definire uno scontro diretto per la Champions visto che i rossoneri sono indietro ma resta una gara difficile per i nerazzurri, obbligati almeno a pareggiare se vogliono essere sicuri di mantenere il terzo posto e non farsi superare dalla Juventus. La Roma ha già vinto ma rimane dietro di tre punti ai bianconeri che possono allungare a più sei. Lazio e Fiorentina invece giocheranno domani rispettivamente a Genova e a Cagliari.Uscendo da Parma con i tre punti, c'è la concreta possibilità che la Juventus si metta in ottima posizione per il raggiungimento della qualificazione in Champions League. Guai però a pensare che sia facile o scontato ottenere il terzo successo in quattro partite da quando c'è Tudor.