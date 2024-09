Lasi prepara alla trasferta contro l'Empoli con la certezza di poter contare su una grande fase difensiva fino a questo momento. Dopo tre clean sheet nelle prime tre gare, lE' quindi da 10 anni che i bianconeri non riescono a non subire goal per le prime quattro gare di campionato. La Juventus è anche è la squadra che ha subito il minor numero di tiri nello specchio (2) in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei.