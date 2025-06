Juventus, ultimo allenamento prima della partenza: come è andata

Getty Images

Ultimo pomeriggio di lavoro alla Continassa per la Juventus, che si prepara a volare negli Stati Uniti per affrontare il FIFA Club World Cup 2025. Come riportato da Juventus.com, oggi si è svolta l’ultima sessione di allenamento in vista della partenza prevista per sabato mattina.La squadra si è ritrovata al JTC – Juventus Training Center, dove ha svolto un programma mirato, incentrato sul lavoro atletico e sulla preparazione tattica, con una serie di partitelle a pressione per aumentare l’intensità e simulare le condizioni di gioco del torneo.L’obiettivo è farsi trovare pronti per l’esordio fissato per il 19 giugno, nel girone G della competizione. I bianconeri affronteranno Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City nella fase iniziale a gruppi, con l’ambizione di conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta.

Domani la squadra usufruirà di un giorno di riposo, utile a ricaricare le energie prima della lunga trasferta oltreoceano. Sabato, infine, il gruppo si ritroverà nuovamente alla Continassa per la partenza ufficiale verso gli Stati Uniti: inizia così l’avventura mondiale per la Juventus, che vuole lasciare il segno anche sul palcoscenico internazionale.