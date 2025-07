Juventus, ultimi giorni per acquistare gli abbonamenti: tutte le info

Getty Images

Dal sito ufficiale della Juventus , un aggiornamento in merito alla campagna abbonamenti per la prossima stagione.Fino a domenica 13 luglio alle ore 23.59 sarà ancora possibile acquistare un abbonamento per la prossima stagione a partire da 29€ a partita . Sono disponibili tre tipologie di abbonamento: BASE, FULL e STAR, ma solo quest’ultima include, oltre alle partite di Serie A, anche le 4 gare della fase a girone unico della UEFA Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia.In diversi settori dello stadio, inoltre, sono valide le promozioni UNDER 14 – al 50% di sconto – e UNDER 28, con una tariffa speciale nella Tribuna Est a partire da 555€.

Come acquistare gli abbonamenti della Juventus

L’abbonamento può essere comodamente acquistato rateizzando l’importo su 3 mensilità senza interessi né costi aggiuntivi fino a un massimo di 2.500€.Per poter acquistare l’abbonamento è necessaria una Juventus Card attiva sulla quale caricare il titolo di accesso stagionale. Se non ne sei ancora in possesso, completa la registrazione a Juventus.com e acquista la tua Juventus Card dalla sezione "BIANCONERI" del sito. Entro poche ore dall’acquisto, la tua Juventus Card sarà attivata e potrai accedere all’abbonamento indicando il numero presente nel tuo profilo "My Juve". Se hai bisogno di supporto, il nostro Fan Service è a tua disposizione al numero (+39) 011.45.30.486.Infine, ricordiamo che per gli abbonati 2024/2025, la scadenza dei crediti "My Season Pass" è fissata per il 10 luglio 2025.Ti aspettiamo all’Allianz Stadium!