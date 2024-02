Il contratto che lega Federicoalla Juventus è in scadenza nel 2025, il 30 giugno. Sembra ormai chiaro che in estate ci si troverà davanti ad un bivio: continuare insieme oppure mettere sul mercato l'esterno ex Fiorentina? Come riferisce Calciomercato.com la Vecchia Signora crede molto nelle doti del giocatore. Le trattative per il suo rinnovo di contratto sono in corso ormai da tempo. Il suo agente Faliha avanzato richieste da giocatore di altissimo livello, top player, per Chiesa. Al momento però le due parti non hanno ancora raggiunto un punto di incontro, si lavora per trovarlo ma non è da escludere che le strade di Chiesa e della Juventus si separino. La volontà di Madama è ovviamente quella di non perdere Federico a zero.