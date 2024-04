Juventus, le 5 notizie di oggi mercoledì 24 aprile 2024

Laconquista la finale di Coppa Italia e oggi si analizza la prestazione, l’obiettivo raggiunto, i singoli e l’allenatore. Insomma, è il post match e come di consueto le notizie non mancano.La Juventus conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia, ma lo fa con una sconfitta che certifica come i bianconeri fatichino ad uscire dalla crisi di risultati. Sul banco degli imputati, ancora una volta, ci finisce Massimiliano Allegri . A riguardo, abbiamo intervistato chi lo conosce bene.E a proposito di Allegri e il suo futuro, c’è anche il mercato. Il destino di alcuni calciatori, infatti, è legato a doppio filo con quello del tecnico livornese. E per restare al mercato: torna di moda il nome di Khephren Thuram.