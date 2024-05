Juventus, le 5 notizie di oggi martedì 7 maggio 2024

Dai campi della Continassa a Vinovo, un’altra giornata ricca di notizie in casa Juventus , quella di oggi.La giornata si è aperta con le notizie sul futuro di Federico Chiesa. C’è l’interesse della Roma, ma sempre più concreta è l’ipotesi di un rinnovo ponte con la Juventus. Un altro futuro in via di definizione è quello di Alex Sandro che a fine stagione lascerà la Juventus, più di una squadra ha iniziato a interessarsi al suo profilo.Dalla Continassa, buone notizie in vista del prossimo incontro della Juventus contro la Salernitana. Intanto, Massimiliano Alelgri ha tenuto una lezione con i corsisti di Coverciano: tra questi anche Alessandro Del Piero.Per concludere, buone notizie sul fronte giovani: vittoria importantissima per la Juventus Next Gen