Juventus, le 5 notizie di oggi domenica 19 maggio 2024

, elettricità che ancora non si è scaricata dopo quanto successo negli ultimi giorni. E poi, oggi è anche giornata di vigilia, domani laaffronta ilUno dopo l’altro, si sommano i retroscena sull’esonero di Massimiliano Allegri: dal rapporto con Cristiano Giuntoli a cosa ha portato alla rottura fino ad arrivare a quello che potrà succedere nel prossimo futuro.E poi c’è l’immediato futuro. È cominciata questa mattina, prestissimo, l’avventura di Paolo Montero sulla panchina bianconera della prima squadra: dall’arrivo al comunicato , al primo allenamento guidato.Primo allenamento e ultime di formazione, perché domani la Juventus partirà alla volta di Bologna dove, la sera, affronterà la squadra di Thiago Motta, sorpresa di questa stagione e diretta concorrente per il terzo posto in classifica.