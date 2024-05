Juventus, le 5 notizie di oggi martedì 14 maggio 2024

Giornata tutt’altro che banale per la. Giornata di vigilia, giornata prima di una finale, quella di Coppa Italia di domani contro lGiornata che è cominciata presto in casa Juventus. Prima l’allenamento tra le mura della Continassa , a seguire la lista dei convocati, la partenza alla volta di Roma e le conferenze stampa dei protagonisti prima della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.Ma non solo campo. C’è stato spazio, oggi, anche per le mosse di mercato in vista dell’estate e per dichiarazioni importanti arrivate dain chiave