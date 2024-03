Juventus, le 5 notizie di oggi martedì 19 marzo 2024

Un giorno triste per il mondo del calcio. Joeè scomparso all'età di 57 anni, era ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo un infarto che lo aveva colpito nella giornata di domenica. Tanti i messaggi di cordoglio del mondo del calcio, tra questi anche quelli dell'ex calciatore viola, Dusan Vlahovic. Per passare alle cose meno serie, l'ormai consueto aggiornamento serale su tutto quello che è successo oggi dentro e intorno allaIn questo caso, soprattutto, a tenere banco è il futuro di Massimiliano. Le voci sul futuro si moltiplicano e si rincorrono: il destino del tecnico livornese sembra ormai segnato e, in particolare, c'è un retroscena sulla sua reazione rispetto alle mosse del club bianconero.E poi tanto altro: il mercato con l'ipotesie il caso spionaggio, con lae i suoi vertici messi sotto controllo.