Juventus-Frosinone: le scelte su Chiesa, Vlahovic e Alcaraz

Federicoe altri dieci. Non è una legge scritta, ma è più di una sensazione. Dopo quei minuti "arrabbiati" di Verona, l'esterno bianconero - salvo intoppi - si candida a una maglia da titolarissimo contro il Frosinone. Magari con Dusan Vlahovic al suo fianco. Si potrebbe tornare alle origini, in casa Juve. E lo si potrebbe fare per la partita sulla carta più semplice e allo stesso tempo più delicata., non apocalittici ma comunque al limite del sostenibile. Ecco perché il tecnico non va verso uno stravolgimento dei piani iniziali, non dal primo minuto almeno. E torna alle "origini", a come aveva immaginato questa squadra sin dall'inizio.Da Chiesa e Vlahovic potrebbe allora ripartire la Juventus, alla ricerca di una nuova quadra dopo aver smarrito la dimensione da scudetto. Alle loro spalle,Dunquein cabina di regia,al suo fianco e Westonmezzala destra.? Si è parlato tanto e in tanti vorrebbero vederlo dal primo minuto, ma con la conferma di uomini e moduli difficilmente il tecnico gli darà spazio dal primo minuto. Come dimostrato però anche al Bentegodi, a partita in corso potrà essere utile. Anzi: più che utile. Persino determinante.