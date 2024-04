Juventus, le 5 notizie di oggi mercoledì 10 aprile 2024

Tanto mercato, ma anche il campo in vista del Derby della Mole . Come al solito, quando si parla di Juventus , le notizie non mancano.Lasi prepara alla rivoluzione societaria, in vista della prossima estate e, questa mattina, spunta un nome nuovo che potrebbe comporre la squadra dirigenziale con a capo CristianoIntanto, i bianconeri guardano in direzione sessione estiva di mercato e alla rosa bianconera per la prossima stagione. Diversi i nomi accostati alla, tra piste nuove, altre che si ripropongono e altre ancora che vedrebbero un clamoroso ritorno.E poi c'è il campo. In vista del Derby della Mole di sabato, lacontinua ad allenarsi tra le mura della Continassa, mentre é sempre più probabile un'assenza in attacco.