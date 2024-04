Juventus, le cinque notizie di oggi lunedì 8 aprile 2024

Giornata frizzante, in casa Juventus , all’indomani della vittoria in campionato contro la Fiorentina Lasembra trovare continuità con la vittoria contro la Fiorentina che segue a quella cin Coppa Italia contro la Lazio. Ma, da soli, i tre punti non bastano a rasserenare completamente gli animi nell’ambiente bianconero. Lo dimostrano le diverse indiscrezioni che raccontano di un clima frizzante in casa bianconera, già dall’immediato post match.Giornata calda anche sul fronte mercato, con l’accelerata che sembra decisiva per portare Felipe Anderson a Torino