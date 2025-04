Koopmeiners e McKennie 'non preoccupano', ma quando possono tornare? Le ultime sugli infortunati

Getty Images



Juventus, quando torneranno McKennie e Koopmeiners?

Nella mattinata di ieri Teune Westonhanno svolto degli esami strumentali al JMedical dopo gli stop della sfida contro il Lecce. Fortunatamente la Juventus può tirare un sospiro di sollievo perchè le condizioni di entrambi non preoccupano.Per Teun Koopmeiners un fastidio al tendine d'Achille della gamba destra che lo ha costretto ad uscire dal campo anzitempo. Per Weston McKennie invece un affaticamento muscolare.Per entrambi ieri delle terapie, da oggi del lavoro differenziato che durerà qualche giorno. La speranza e la volontà sono quelle di. Si vedrà però come proseguiranno il loro recupero dai rispettivi infortuni su cui saranno valutati quotidianamente.



Juventus, chi mancherà contro il Parma?

Non solo però, potrebbero rientrare per la trasferta dello Stadio Ennio Tardini, anche Samuel Mbangula e Mattia Perin, entrambi costretti a saltare la sfida dello Stadium contro il Lecce per problemi di natura muscolare ma entrambi ad un passo dal rientro in campo che potrebbe avvenire già a Parma.Assenti quindi Federico Gatti ed i lungodegenti: Arek Milik, Juan Cabal e Gleison Bremer. Con il difensore brasiliano che sta accelerando il recupero mettendo nel mirino il Mondiale per Club.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui