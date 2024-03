Nessuna novità particolare in questo martedì 26 marzo dalla Continassa, dove procede la preparazione in vista del match di sabato contro la. Questa mattina la squadra bianconera, agli ordini di Massimiliano, ha svolto una seduta di forza tra palestra e campo, in attesa del rientro di tutti i giocatori partiti con le rispettive Nazionali. Laritroverà il gruppo al completo da domani, quando entrerà ancora più nel vivo il lavoro per la doppia sfida - tra Serie A e semifinale di andata di Coppa Italia - contro i biancocelesti.