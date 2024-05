Juventus-Monza, quando si giocherà l'ultima gara allo Stadium?

La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle gare dell'ultima giornata di Serie A. Lasi appresta a concludere la sua stagione all'Allianz Stadium contro ildi Raffaele Palladino. Bianconeri che hanno già raggiunto l'aritmetica Champions League ma che hanno cambiato allenatore affidando la guida temporaneamente a Paolo Montero.Si conclude così una stagione burrascosa, tra le mura amiche dello Stadium, davanti ai propri tifosi ancora una volta. La sfida è in programmacome reso noto dalla Serie A.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.