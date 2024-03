Juventus, Vlahovic squalificato per una giornata

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alle sfide del weekend del 29esimo turno di Serie A. C'era attesa in casa Juve per la squalifica didopo l'espulsione contro il Genoa nel finale di partita. L'attaccante serbo è stato squalificato per una sola partita e salterà quindi il match contro la Lazio nel prossimo turno di Serie A.Questo quanto comunicato dal giudice sportivo in merito all'espulsione e alla squalifica di Vlahovic. L'attaccante è stato espulso per doppia ammonizione e non con un rosso diretto.doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.