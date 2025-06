Juventus, ufficiale una nuova partnership

Getty Images

DaJuventus è lieta di annunciare una nuova partnership con Inspired Education Group per lo svolgimento del programma di allenamento calcistico all’interno dei Global Summer Camps 2025 organizzati dal gruppo.Questa collaborazione porta il metodo Juventus Academy in una selezione di scuole premium Inspired in tutta Europa, unendo l’eccellenza della formazione calcistica a un contesto educativo di altissimo livello. Tutte le attività calcistiche saranno guidate dagli allenatori di Juventus Academy, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza strutturata e professionale, in linea con i valori e l’approccio tecnico del Club.

I camp estivi si svolgeranno presso le seguenti scuole Inspired Education:Reddam House Berkshire, Regno UnitoSt. George’s International School, SvizzeraKing’s College School Cascais, PortogalloSotogrande International School, SpagnaSt. Peter’s School Palmela, PortogalloAperto ai partecipanti dagli 8 ai 16 anni, il programma si concentrerà sullo sviluppo tecnico, sulla comprensione tattica e sulla preparazione fisica. Ogni sessione sarà progettata per rispecchiare gli standard e la metodologia che contraddistinguono i programmi Juventus Academy in tutto il mondo.La partnership con Inspired Education — gruppo internazionale che forma oltre 95.000 studenti in 119 scuole in 27 Paesi — rappresenta un passo strategico nel modello di sviluppo internazionale di Juventus, rafforzando l’impegno del Club nella formazione giovanile attraverso programmi strutturati e di alta qualità.Attraverso questa iniziativa, Juventus continua a promuovere la propria identità e cultura calcistica in nuovi contesti educativi e geografici, contribuendo alla crescita personale e sportiva dei giovani calciatori di tutto il mondo.