Il provvedimento del governo sulla capienza all'interno degli stadi ha i suoi primi effetti: laha infatti sospeso la vendita dei biglietti per le partite casalinghe contro. Ecco il comunicato ufficiale: "Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Napoli, Udinese e Sampdoria è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite per chi già in possesso del tagliando".