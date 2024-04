Sfuma definitivamente per la Juventus il colpo Mattia, dopo quello di Felipe Anderson che ha scelto di tornare in patria firmando con il Palmeiras. Zaccagni invece, che aveva il contratto in scadenza nel 2025, ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il club biancoceleste fino al 30 giugno 2029. Questo il comunicato della Lazio:La S.S. Lazio comunica che il contratto del calciatore Mattia Zaccagni è stato prolungato sino al 30 giugno 2029.