Buone notizie in casa Juve, soprattutto per quanto riguarda Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Attraverso un comunicato ufficiale, il club bianconero ha annunciato sono risultati negativi al doppio controllo per il coronavirus.



“Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.



Il difensore bianconero è stato il primo caso nella Juventus, notizia data dalla società stessa l’11 marzo. Il secondo è stato il centrocampista francese.