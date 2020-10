Nella serata del trasferimento di Rugani al Rennes e della delicata situazione della partita col Napoli di domani sera, la Juventus ufficializza un'operazione di mercato: il controriscatto di Rolando Mandragora, con contratto fino al 2025. Il centrocampista resterà però all'Udinese in prestito per almeno una stagione, con opzione per la seconda. Queste le cifre: la Juve verserà all'Udinese 10,7 milioni di euro (pagabili in due esercizi) e corrisponderà bonus di massimo 6 milioni in base al "raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

RICOSTRUZIONE - La Juve aveva un accordo con il club friulano che parlava di 26 milioni per il controriscatto, ma la rottura del crociato di Mandragora quest'estate ha cambiato le carte in tavola, fino ad arrivare a questo nuovo accordo.