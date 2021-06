DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Alzi la mano chi, leggendo questa notizia, non ha sorriso e ha pensato: “Dai un po’, eh!”



Un modo di dire che è diventato prima un hashtag e poi una vera e propria filosofia, insieme a quel “Alziamo il livello” che Carlo Pinsoglio è solito dire, spesso, quando si inizia un allenamento o un riscaldamento. Carlo Pinsoglio, il nostro portiere che sarà ancora tale per altre due stagioni, avendo appena firmato il suo rinnovo contrattuale, con scadenza 2023.



Una filosofia, si diceva. Pinso, semplicemente, c’è sempre, con il suo sorriso contagioso, con i suoi incitamenti continui, con le sue parate, alla Continassa, in riscaldamento, in partita, ogni volta che viene chiamato in causa.