Dal sito ufficiale Juventus il comunicato sulla firma del primo contratto da professionista per Riccardo"Quello di oggi – martedì 5 marzo 2024 – è un giorno molto speciale per Riccardo Radu perchè coincide con la firma del primo contratto da professionista che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2026. Portiere, classe 2007, Riccardo è un giocatore dell’Under 17 bianconera. In questa stagione sono 12 le presenze nel campionato di categoria, con 13 reti incassate e 4 clean sheet. Radu, però, nel corso di questi mesi si è conquistato con merito anche la chiamata in Primavera con la quale è sceso in campo tre volte, esordendo in occasione del Derby d’italia vinto 1-0 a Vinovo contro l’Inter il 14 gennaio scorso. Complimenti, Riccardo!".