Dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus, dopo un giorno di stacco, è tornata a lavorare al Training Center. Adesso tutte le energie del gruppo saranno sul campionato, a partire dalla trasferta di domenica a Cagliari. Nella tarda mattinata il gruppo si è ritrovato per una sessione focalizzata su esercitazioni in campo e possessi palla.



LE CONDIZIONI DI MERIH DEMIRAL - Merih Demiral, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni. Anche domani, l’allenamento è in programma al mattino."