Ormai era una notizia certa, ma adesso è ufficiale. Il successore di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è Andrea Pirlo. Una volta concluso il colloquio alla Continassa, il club bianconero ha dato l'annuncio sui suoi canali ufficiali. Pirlo era già stato ingaggiato come allenatore della Juve Under 23 poco più di una settimana fa, e ora gode di un'importantissima promozione in prima squadra. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto biennale, che scadrà dunque il 30 giugno 2022. Nel comunicato, la Juve scrive "Da Maestro a Mister".