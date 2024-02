si ferma, almeno per 10-15 giorni. Questo il responso degli esami effettuati questa mattina all dal brasiliano, uscito acciaccato dal match di ieri trae Verona.Ecco la nota del club: "In seguito al trauma riportato ieri sera durante la gara Hellas Verona-Juventus, Danilo è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso il J|Medical. Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra: il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".