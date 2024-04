Nicolussi Caviglia Juve, cosa cambia sul mercato

Adesso é ufficiale, Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista dellacambia agenzia di procura e si unisce alla WSA di Alessandro Lucci. L'annuncio ufficiale sui social: "Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 in forza alla Juventus!".Per Hans Nicolussi Caviglia, in questa stagione, uno scarso minutaggio. L'obiettivo, in vista dell'estate, sarà quello di trovare una sistemazione che gli permetta di giocare con più continuità ed esprimere le qualità che anche quest'anno ha fatto intravedere.