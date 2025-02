Juventus, UFFICIALE Mulazzi al Sion, ma non è il solo

Getty Images for DFB



Mulazzi al Sion, il comunicato

Nella giornata di ieri Gabrieleaveva salutato tramite i propri profili social la Juventus dopo undici lunghi anni in bianconero. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia dell'ufficialità del suo trasferimento al Sion. Non è il solo però, con lui anche Matteo. Di seguito i comunicat della Juventus, club che milita nella Super League svizzera.Il calciatore classe 2003 saluta la Juventus con un assist in Next Gen, decisivo nella gara pareggiata a Potenza nelle scorse ore in occasione del gol di Afena Gyan - ultima presenza in bianconero di una carriera iniziata nel settore giovanile, scendendo in campo prima con l’Under 17 e poi con la Primavera, conquistando infine la maglia della Next Gen con cui ha giocato 63 partite dal 2022 a oggi.



Matteo Fuscaldo al Sion, il comunicato

Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, Gabriele!Matteo, rientrato a Torino dopo aver giocato la prima parte di stagione a Empoli, passaL’estremo difensore classe 2005, già in squadraqualche anno fa, ha giocato nella passata annata cinque gare con la Juventus Primavera, oltre a essereIl portiere classe 2005, nato a Busto Arsizio, è ora pronto per una nuova sfida: in bocca al lupo Matteo!