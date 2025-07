Juventus, UFFICIALE Modesto: è il nuovo direttore tecnico, il comunicato

Getty Images

Modesto nuovo direttore tecnico della Juventus, ufficiale: il comunicato

Il 1 giugno laaveva ufficializzatocome nuovo direttore generale del club; un mese e mezzo dopo il club bianconero dà il benvenuto anche al nuovo direttore tecnico, carica che è stata affidata a Francois Modesto . Il dirigente francese è stato annunciato dalla Juventus che dopo settimane di attente valutazioni ha deciso di dare l'incarico al 46enne nato a Bastia. QUI LE PAROLE DI MODESTO E COMOLLI. Il comunicato della Juventus sul proprio sito., alle dirette dipendenze del Direttore Generale Damien Comolli.



Chi è Modesto, la carriera



Che ruolo avrà Modesto nella Juventus

Quarantasette anni tra poco più di un mese - il 19 agosto - François Modesto è nato a Bastia e, dopo una carriera da calciatore durata quasi vent'anni, dal 1997 al 2016, ha deciso subito di intraprendere una carriera manageriale, ricoprendo incarichi dirigenziali in Grecia, Inghilterra e Italia. Modesto ha trascorso una parte significativa della sua carriera in Italia, prima sul campo e poi dietro la scrivania, acquisendo una conoscenza approfondita del calcio italiano in tutte le sue sfaccettature.La prima esperienza di François come direttore sportivo e responsabile dello scouting risale al 2016, all'Olympiacos in Grecia, dove ha vinto tre campionati e una coppa nazionale. Nel 2019 si è trasferito al Nottingham Forest, in Inghilterra, dove ha concluso il suo mandato triennale di direttore del calcio con la promozione del club inglese in Premier League dopo 23 anni di assenza. Successivamente, nell'estate del 2022, è passato al Monza, in Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico del club neopromosso in Serie A, ruolo che ha mantenuto fino alla fine del 2024.Modesto è un ex calciatore francese, nato a Bastia il 19 agosto 1978. In Italia ha giocato con il Cagliari dalla stagione 1999/2000 fino al 2004. Ha iniziato il percorso da dirigente nella stagione 2016/17 ricoprendo la carica di direttore sportivo dell'Olympiakos. Ha lavorato anche in Inghilterra, per il Nottingham Forest. Poi l'esperienza in Italia anche da dirigente dopo che già c'era stato da calciatore. Modesto infatti ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Monza fino a pochi mesi fa. QUI IL SUO PROFILO COMPLETO. Piano piano si completa il quadro dirigenziale della Juventus, che ancora non è completo dopo l'ufficialità di Modesto visto che arriverà anche un direttore sportivo. L'ex Monza infatti avrà il ruolo di direttore tecnico e. Sarà il collante tra le varie componenti del club bianconero ma non si occuperà direttamente del mercato. QUI TUTTI I DETTAGLI SUL SUO RUOLO.