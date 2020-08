52









La Juventus ha ufficialmente lanciato la terza maglia per la stagione 2020-2021. Adidas ha realizzato un tessuto arancione a macchie nere. Una scelta forte e inedita, che si colloca nella direzione della modernizzazione del brand e nella filosofia del rendersi riconoscibili guardando sempre al futuro. La Juve ha presentato la maglia attraverso un video sui suoi canali social, che vede indossarla giocatori della prima squadra maschile (Dybala in testa) e femminile. Il messaggio a fine video, in inglese, è eloquente: "Guidati dalla nostra visione, esprimiamo i veri noi stessi".