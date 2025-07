Juventus, UFFICIALE la prima amichevole: sarà contro la Reggiana, data e luogo della partita

Juventus, amichevole contro la Reggiana il 2 agosto

Lasta per ritrovarsi alla Continassa, quando il 24 luglio si apriranno i cancelli del centro sportivo per iniziare la preparazione estiva. Poi ad agosto i bianconeri andranno in ritiro in Germania ma prima la squadra di Igor Tudor avrà un impegno, il primo test amichevole dell'estate sarà infatti contro la Reggiana, al Training Center.La Juventus ha ufficializzato l'amichevole con un comunicato sul sito. La gara sarà trasmessa su DAZN ma non sarà aperta al pubblico né ai giornalisti.

Juventus, tutte le amichevoli dell'estate 2025

Juventus-Reggiana: 2 agosto

Borussia Dortmund-Juventus: 10 agosto

Juventus-Juve Next Gen: 13 agosto

"Continua a prendere forma il calendario estivo dei bianconeri. Il gruppo è ancora in vacanza, dopo l’avventura alla FIFA World Cup, e si ritroverà la settimana prossima, il 24 luglio. Cresce anche il programma delle amichevoli: già annunciate quella del 10 agosto a Dortmund, con il Borussia, e quella in famiglia con la Next Gen il 13 all’Allianz Stadium, ecco la data del primo impegno in campo della Juventus.La squadra giocherà al Training Center il 2 agosto, alle 11, contro la Reggiana, formazione che milita in Serie B. Il match sarà a porte chiuse e non prevederà quindi la presenza di tifosi e giornalisti, ma sarà trasmesso, in diretta, su DAZN".