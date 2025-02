Juventus, UFFICIALE la lista Uefa: fuori Alberto Costa

L’11 febbraio 2025 la Juventus darà il via alla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League . Per conquistare un posto agli ottavi di finale, i bianconeri dovranno superare un play-off contro il PSV Eindhoven, affrontandolo in una doppia sfida di andata e ritorno. Intanto, nella giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio, il club ha ufficializzato la lista UEFA per la seconda fase del torneo. Le scelte dello staff tecnico saranno fondamentali per affrontare al meglio questo decisivo appuntamento europeo, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione e confermare le ambizioni della squadra di Thiago Motta.

Lista Uefa Juve



LISTA A

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

11 Gonzalez

12 Veiga

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

LISTA B