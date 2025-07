Juventus, ufficiale la firma di un classe 2009: di chi si tratta

Getty Images

Juventus, firma Thomas Corigliano

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, annuncia la firma del primo contratto da professionista di un giovane promettente, attaccante tuttofare classe 2009.firma il suo primo contratto da professionista con la Juventus.Un giorno indimenticabile per lui che si lega al nostro Club fino al 30 giugno 2028.Forse, però, sarebbe più corretto dire che si tratta un altro giorno indimenticabile perché Thomas un altro momento semplicemente unico lo ha vissuto lo scorso 23 giugno vincendo con l'Under 16 – guidata da Claudio Grauso – il titolo nazionale ed è stata la prima volta in assoluto per il nostro Club in questa categoria. Una finale Scudetto, quella contro l'Empoli, che Corigliano ha giocato da protagonista siglando anche la rete del definitivo 3-1 con un'autentica perla su calcio di punizione.

Ora, come detto, la firma nero su bianco sul suo primo contratto da professionista. Quest'anno, poi, il passaggio in Under 17 dove nella scorsa annata ha già messo a referto le prime tre presenze, trovando anche la via della rete in un'occasione.Complimenti, Thomas, ci vediamo in campo!