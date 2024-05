Dal sito ufficiale Juventus il comunicato:Il 15 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma,Sono infatti andati esauriti, in pochissimi giorni, i biglietti destinati ai tifosi bianconeri per la Finale: nel dettaglio, la Curva e i Distinti Juventus, e anche i le Tribune Tevere e Monte Mario lato Sud (riservate, appunto, ai nostri sostenitori)Un grande abbraccio, in un Olimpico che si annuncia caldissimo; al momento sono stati infatti venduti 55 mila biglietti.