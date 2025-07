Juventus, UFFICIALE la cessione di un giovane: il comunicato

non sarà più un giocatore della Juventus. L'attaccante esterno classe 2006 è stato ceduto a titolo definitivo al Cluj, club della Serie A rumena. Biliboc saluta i bianconeri dopo ben 5 anni e una stagione convincente, con 9 goal all'attivo tra tutte le competizioni.Di seguito da Juventus.com il comunicato dei bianconeri sul giovane giocatore."La Juventus saluta Lorenzo Biliboc.È ufficiale la cessione a titolo definitivo dell'attaccante classe 2006 al Cluj. A partire dalla stagione 2025/2026, dunque, Lorenzo giocherà in Romania.

Biliboc lascia il nostro Club dopo cinque anni: arrivato nel 2020, ha completato il suo percorso di crescita nel nostro Settore Giovanile approdando, nella stagione appena conclusa, proprio in Primavera con la quale ha totalizzato 35 presenze – tra tutte le competizioni – segnando nove reti tra UEFA Youth League, campionato e Coppa Italia di categoria. A queste gare giocate in Primavera si aggiungono le due disputate nella stagione 2022/2023, quando militava ancora nell'Under 17 bianconera.Tornando all'ultima annata, Lorenzo ha ricevuto la prima convocazione in Next Gen in occasione del match casalingo contro il Foggia, andato in scena il 22 marzo scorso.In bocca al lupo per il futuro, Lorenzo!"