C'erano gli occhi puntati su Marassi oggi per la partita del Quarto Turno di Coppa Italia, un "derby della Lanterna" tra Sampdoria e Genoa che decideva quale squadra affronterà la Juventus negli ottavi di finale. La doppietta di Scamacca e il gol di Lerager nella ripresa hanno ribaltato il vantaggio blucerchiato siglato da Verre nel primo tempo: sarà quindi il Genoa a scendere in campo all'Allianz Stadium il 20 gennaio 2021. In virtù del suo piazzamento ai vertici nella scorsa Serie A, la Juve entra in scena direttamente dagli ottavi, mentre gli uomini di Maran sono già al loro secondo turno superato, dopo il 2-1 rifilato al Catanzaro (sempre doppietta di Scamacca) nel Terzo e per l'appunto il 3-1 nella stracittadina di Genova nel Quarto.