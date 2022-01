Federico Gatti è un nuovo giocatore della Juventus: il club bianconero ha depositato il lega il contratto del difensore classe '98, che resterà in prestito al Frosinone fino al termine di questa stagione. Gatti oggi ha sostenuto le visite mediche presso il JMedical - con lui anche il centrocampista svizzero Zakaria - dopo una trattativa lampo in cui i bianconeri hanno bruciato la concorrenza di diverse squadre italiane, tra cui soprattutto il Torino. A breve è atteso anche il comunicato ufficiale della Juventus.



IN AGGIORNAMENTO