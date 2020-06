UFFICIALE | Scambio fra Juventus e @PisaSC. Il portiere della #Under23, Leonardo Loria, va alla squadra nerazzurra a titolo definitivo. Alla Juventus arriva, sempre a titolo definitivo, il 24enne estremo difensore Stefano Gori.

Benvenuto in ⚪⚫#JuventusYouth pic.twitter.com/K631hL4gTw — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) June 28, 2020

Adesso è ufficiale, la Juventus under 23 acquista a titolo definitivo l'ex portiere del Pisa Stefano Gori. Al Pisa, invece, va l'ex portiere delle giovanili bianconere Leonardo Loria. Uno scambio che, dopo diverse settimane di trattativa, è andato in porto. Il portiere 24enne, ex nerazzurro, è ufficialmente bianconero. Ecco il tweet ufficiale della società bianconera: