Ora è ufficiale: Grigoris Kastanos è un nuovo centrocampista del Frosinone. Il cipriota arriva dalla Juve in prestito. Il club di Serie B l'ha appena annunciato tramite il proprio sito ufficiale. Kastanos ha giocato in Serie B con il Pescara nella passata stagione ed aveva esordito in Serie A con la maglia bianconera con Massimiliano Allegri in panchina.