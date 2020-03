Attraverso il proprio canale ufficiale, la Juventus ha annunciato la ripresa degli allenamenti del settore giovanile a partire da oggi: “Il settore giovanile bianconero riparte. Per quanto concerne il settore maschile, da oggi, lunedì 2 marzo, tornano ad allenarsi Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, mentre resta sospesa fino a martedì 3 marzo l'attività dall'Under 13 all'Under 7.



L'attività giovanile femminile riparte, invece, mercoledì 4 marzo, in attesa di comunicazioni da parte della LND - Comitato Piemonte e della FIGC - Divisione Calcio Femminile relativi alle gare ufficiali”.