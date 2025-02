Juventus, ufficiale il rinnovo di Gil Puche

Juventus FC via Getty Images

Chi è Javier Gil Puche

Javier Gilha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la, prolungando il suo legame con il club bianconero fino al. Un passo importante per il giovane difensore spagnolo, che continua la sua crescita all’interno del club.Originario di Murcia, Gil Puche è approdato a Torino nell’estate del 2023, proveniente dal Settore Giovanile dell’Alaves. Da subito ha trovato spazio nella formazione Primavera, totalizzando 41 presenze tra campionato e UEFA Youth League nell’ultimo anno e mezzo. Il suo rendimento costante gli ha permesso di guadagnarsi un posto anche nelle rotazioni della Next Gen, raccogliendo 13 presenze in Serie C nella stagione in corso. Nelle ultime settimane, è stato schierato spesso titolare nel reparto difensivo da mister Brambilla.

Oltre agli ottimi risultati con la Next Gen, Gil Puche ha vissuto un’ulteriore tappa della sua crescita con le prime convocazioni in Prima Squadra. Nel corso di questa stagione, è stato aggregato tre volte al gruppo di Thiago Motta: due in Serie A, nelle sfide contro Parma e Udinese tra ottobre e novembre 2024, e una in Coppa Italia, nel match contro l’Empoli del 26 febbraio scorso.Il rinnovo contrattuale rappresenta un ulteriore attestato di fiducia nei confronti del difensore classe 2006, che continua il suo percorso di crescita nel club bianconero. Con il suo impegno e le ottime prestazioni, Gil Puche si candida a essere un elemento sempre più importante per il futuro della Juventus.