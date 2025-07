Juventus, ufficiale il rinforzo per la Next Gen: contratto depositato

Getty Images

La Juventus punta ancora sui giovani talenti e ufficializza un nuovo innesto per il futuro. Il club bianconero ha depositato in Lega il contratto di Léo Bamballi, terzino classe 2007, svincolato dal Lione. Il giovane francese ha firmato il contratto legandosi alla Juventus.Si attende ora il comunicato ufficiale del club, ma l’operazione è già formalmente chiusa. Bamballi sarà inizialmente impiegato tra la Primavera e la Next Gen, seguendo il percorso già intrapreso da altri talenti del vivaio bianconero. Si tratta di un rinforzo di prospettiva, ma con caratteristiche tecniche e fisiche che lo rendono un profilo già pronto per misurarsi con il calcio professionistico.

Difensore duttile, Bamballi può giocare sia come terzino tradizionale che come braccetto in una difesa a tre, offrendo così diverse soluzioni tattiche agli allenatori delle giovanili bianconere. La Juventus conferma così la propria strategia di investire su giovani di qualità, puntando a costruire una base solida per il futuro.Con l’arrivo del francese, la rosa della Next Gen si arricchisce di un profilo interessante e già monitorato da diversi club europei negli ultimi mesi.