Juventus, i convocati per la sfida con la Lazio

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori che saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per l'impegno di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri partono dal 2-0 dell'andata ottenuto all'Allianz Stadium. Appuntamento domani alle 21 allo stadio Olimpico. Allegri non potrà contare ancora una volta su Moise Kean, sempre fuori per infortunio, Assente anche Mattia De Sciglio per attacco influenzale. Fuori Gatti per squalifica. Di seguito la lista dei convocati.Szczesny, Perin, PinsoglioBremer, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Cambiaso, DaniloKostic, Locatelli, Miretti, Mckennie, Rabiot, Alcaraz, Weah, Nicolussi Caviglia, RabiotChiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior